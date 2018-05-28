Пластиковые дюны реки Дейле

В бельгийском городе Вавр муниципальные служащие и добровольцы чистят реку Дейле. За выходные они выловили несколько велосипедов и огромное количество предметов из пластмассы. Неорганический мусор накапливается, угрожает наводнениями и почти не разлагается. Воды Дейле несут лёгкие его составляющие в Северное Море.

«Я спрашивают себя, ну зачем люди выбрасывает всё это в реку, - говорит участница акции Дэйзи Сименс и перечисляет, - пластик, бутылки, автомобильные шины».

Без труда опознаётся одноразовая посуда из местных ресторанов. Утилизацией извлечённых из Дейле отходов уже пять лет занимаются супруги Фурнель. Иногда они могут дать вторую жизнь велосипедам. Высушенный целлофан отправляется на переработку, но его слишком много, причем не только в городской черте.

«Пластик - это катастрофа, - говорит Анна-Лора Фурнель. - Наша река очень длинная, и её дно на всём протяжении выложено пластиком. Там, где он смешивается с илом и песком, возникают пластиковые дюны».

Каждый год с территории Евросоюза смывается в Мировой океан 100 тыс тонн пластика. Он составляет 80 проц от всей массы отходов.

В естественных условиях стеклянная бутылка растворяется за 500 лет, пластмассовые столовые приборы — за 400 лет, а полиэтиленовый пакет — за 55 лет.

Еврокомиссия обнародовала в понедельник серию мер по борьбе с неконтролируемым использованием одноразовой пластиковой упаковки. В торговых точках её всё больше заменяют на бумажную, срок разложения которой гораздо короче. В одном из кооперативных магазинов Брюсселя нам объяснили, что это не всегда возможно:

«Мы пытаемся свести к минимуму использование целлофана, но без него ещё трудно фасовать некоторые товары, например, спагетти, - говорит продавец Мэри Варгни. - Мы советуем покупать такие продукты реже, но помногу, и загружать их в контейнеры многократного использования".

Брюссель надеется отучить европейцев от сравнительно недавно приобретенной привычки заворачивать в полиэтилен хлеб и другие традиционные продукты с естественной корочкой или кожурой.