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Долма - королева Азербайджанcкой кухни

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Долма - королева Азербайджанcкой кухни

Долма - королева Азербайджанcкой кухни
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Настоящая королева азербайджанской кухни - долма. Любовь к этому блюду объединяет все без исключения регионы и народности страны, ее вариаций - огромное множество. И именно азербайджанская долма вошла в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Галина Полонская, "euronews":

"Долма - один из столпов азербайжанской кухни, всего в стране насчитывается 386 ее видов".

Мясо, рис, зелень, лук, весенний урожай виноградных листьев: один из секретов успеха азербайджанской долмы - местные натуральные свежайшие продукты, уверена Джейран Аскерова.

Галина Полонская, "euronews":

"Заворачивать долму - ювелирная работа, и у каждой хозяйки есть свой маленький секрет".

Джейран научилась готовить долму у бабушки. Это - здесь тоже традиция, передавать свой собственный рецепт по наследству.

Джейран Аскерова, заместитель руководителя Центра Национальной Кулинарии Азербайджана:

"Процесс сложности долмы заключается именно в том, что долма должна быть очень маленькая, долма должна быть изящно завернута, долма должна быть кругленькой и в процессе приготовления листья не должны развернуться".

Представить азербайджанский праздничный стол без долмы невозможно.

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