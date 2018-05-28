Настоящая королева азербайджанской кухни - долма. Любовь к этому блюду объединяет все без исключения регионы и народности страны, ее вариаций - огромное множество. И именно азербайджанская долма вошла в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Долма - королева Азербайджанcкой кухни
Долма - королева Азербайджанcкой кухни
Галина Полонская, "euronews":
"Долма - один из столпов азербайжанской кухни, всего в стране насчитывается 386 ее видов".
Мясо, рис, зелень, лук, весенний урожай виноградных листьев: один из секретов успеха азербайджанской долмы - местные натуральные свежайшие продукты, уверена Джейран Аскерова.
Галина Полонская, "euronews":
"Заворачивать долму - ювелирная работа, и у каждой хозяйки есть свой маленький секрет".
Джейран научилась готовить долму у бабушки. Это - здесь тоже традиция, передавать свой собственный рецепт по наследству.
Джейран Аскерова, заместитель руководителя Центра Национальной Кулинарии Азербайджана:
"Процесс сложности долмы заключается именно в том, что долма должна быть очень маленькая, долма должна быть изящно завернута, долма должна быть кругленькой и в процессе приготовления листья не должны развернуться".
Представить азербайджанский праздничный стол без долмы невозможно.