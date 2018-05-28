Венгрия: в память о пропавших детях

В Будапеште запустили в воздух тысячи светящихся воздушных шаров.

Это не фестиваль и не художественная инсталляция. Это напоминание о пропавших детях.

Ежегодно в конце мая в Венгрии проходит акция "Ночь тысячи огней": именно эти огни призваны осветить светом дорогу детям, которые пропали, убежали из дома или были похищены.

"Возвращайтесь домой", "Мы ждем вас" - с такими плакатами жители Будапешта и других крупных городов выходят на улицы, чтобы напомнить о серьезной проблеме, масштабы которой год от года лишь увеличиваются.

Причем речь идет не только о венгерских детях. В минувшем году на волне миграционного кризиса в Европе стало известно, что по меньшей мере 10 тысяч детей беженцев пропали в различных европейских странах.