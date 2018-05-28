Брюссель: в память об убитых палестинцах

В Брюсселе сторонники мирного урегулирования на Ближнем Востоке устроили необычную акцию. На площади близ здания Еврокомиссии выставили 4500 пар обуви - в память о каждом убитом палестинце за последние 10 лет.

Акция прошла на фоне охлаждения отношении между странами ЕС и Израилем.

14 мая в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США в Израиле. Это событие вызвало массовые протесты палестинцев на границе еврейского государства и сектора Газа в рамках начатого еще в конце марта "Марша возвращения".

В результате наиболее ожесточенных за все это время столкновений только за один день израильские солдаты убили 60 жителей прибрежного анклава, около 3 тысяч получили ранения.

В свое оправдание Израиль заявил, что он защищает свою границу, а также ее общины поблизости.

Отметим, что акция в Брюсселе напимиает памятник жертвам Холокоста в Будапеште на берегу Дуная, где в 2005 году была установлена необычная композиция: старомодная обувь в напоминание о страшных событиях 1944–45 годов, когда венгерская нацистская партия "Скрещенные стрелы" проводила массовые казни евреев.