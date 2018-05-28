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Италия

Могерини доверяет итальянским институтам

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Могерини доверяет итальянским институтам

Могерини доверяет итальянским институтам
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Reuters
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Глава европейской дипломатии, итальянка Федерика Могерини полностью доверяет политической системе своей страны. Прямо не комментируя ситуацию на родине, косвенно Могерини выразила надежду на то, что ситуация разрешится «проевропейски»:

«Я полностью верю, как, я надеюсь, и все итальянцы, — в итальянские институты, начиная с президента страны — гаранта итальянской конституции, чудесной, солидной конституции. Так что я уверена, что итальянские институты и президент республики докажут, что всегда служат интересам итальянского народа, которые, кстати, соответствуют усилению Евросоюза. Я заметила, что за последние дни уровень доверия итальянцев к Евросоюзу заметно вырос, сегодня он составляет 41%. Я думаю, нам всем необходимо это учитывать».

Ранее в руководстве Евросоюза не скрывали серьёзной обеспокоенности тем, что у власти в Италии могло оказаться первое в истории правительство популистов.

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