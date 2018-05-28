Могерини доверяет итальянским институтам

Глава европейской дипломатии, итальянка Федерика Могерини полностью доверяет политической системе своей страны. Прямо не комментируя ситуацию на родине, косвенно Могерини выразила надежду на то, что ситуация разрешится «проевропейски»:

«Я полностью верю, как, я надеюсь, и все итальянцы, — в итальянские институты, начиная с президента страны — гаранта итальянской конституции, чудесной, солидной конституции. Так что я уверена, что итальянские институты и президент республики докажут, что всегда служат интересам итальянского народа, которые, кстати, соответствуют усилению Евросоюза. Я заметила, что за последние дни уровень доверия итальянцев к Евросоюзу заметно вырос, сегодня он составляет 41%. Я думаю, нам всем необходимо это учитывать».

Ранее в руководстве Евросоюза не скрывали серьёзной обеспокоенности тем, что у власти в Италии могло оказаться первое в истории правительство популистов.