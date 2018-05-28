Коттарелли стать премьером готов

54-летний экономист Карло Коттарелли согласился стать премьер-министром нового технического правительства Италии. Президент страны Серджо Маттарелла предложил ему возглавить кабинет после того, как юрист Джузеппе Конте, выдвинутый коалицией евроскептиков, вернул ранее полученный на формирование правительства мандат.

Коттарелли имеет многолетний опыт работы в МВФ и известен своими методами сокращения государственных расходов. Выступив с заявлением в Квиринальском дворце сразу же после встречи с Маттареллой, он сказал:

"Президент попросил меня представить в парламенте программу, которая приведет страну к новым выборам, список министров надо представить главе государства в кратчайшие сроки. Диалог с Европой о защите наших интересов имеет важное значение, и в этом мы можем добиться большего успеха, чем в прошлом. Это должен быть конструктивный диалог с полным признанием того, что роль нашей страны как одного из основателей Европейского союза остается существенной, и так же важно наше дальнейшее участие в зоне евро".

Если итальянский парламент утвердит состав нового правительства - что маловероятно, так как большинство в нём составляют популисты - то Коттарелли будет исполнять обязанности премьер-министра до новых выборов в начале 2019 года. Если нет - то внеочередные парламентские выборы должны состояться не позднее августа 2018-го. Даже заявление экс-премьера Сильвио Берлускони о том, что его сторонники поддержат президентское правительство, ситуацию не меняет, но может вбить клин в альянс в правоцентристских сил.

Джузеппе Конте отказался от поста премьера после того предложенную им на пост министра экономики и финансов кандидатуру Паоло Савоны президент Италии не утвердил. 81-летний Савона ранее выступал за выход Италии из еврозоны, и по мнению Маттареллы, это назначение "могло создать риски для итальянских граждан".

Коалиция евроскептиков "Движения пяти звезд" и "Лиги", которые должны были войти в кабинет, новых кандидатов взамен Конте и Савоны не предложила.