"Человек-паук" из Мали. Так прозвали нелегального мигранта Мамуду Гассама, спасшего ребенка в Париже. Смелые и отчаянные действия Гассама не остались незамеченными. Молодого человека принял в Елисейском дворце президент Эммануэль Макрон.

"Вы не раздумывали?" - спросил Макрон. "Я ни о чем не думал, просто взбирался наверх, и Бог мне помог. Чем выше поднимался, тем больше смелости появлялось, чтобы лезть дальше." - пояснил Гассама. "Молодец", - сказал президент.

За проявленное мужество Гассама получит по ускоренной процедуре французское гражданство и работу в составе бригады пожарно-спасательной службы.

Анелайз Борджес, euronews: "Вот здесь в минувшую субботу Мамуд Гассама сделал то, что французы назвали героическим поступком. Молодой мужчина взобрался на пятый этаж жилого дома, чтобы спасти малыша, висевшего на балконе. Для жителей этого рабочего района Гассама - настоящий герой."

Говорит свидетельница произошедшего: "Когда я вышла на улицу и посмотрела наверх, меня пробила дрожь... А этот парень просто взял и решил залезть на пятый этаж... Когда он добрался до ребенка, он схватил его и переместился на балкон. Когда мы поняли, что малыш в безопасности, стали хлопать и поздравлять этого мужчину. То, что он сделал - невероятно."

До сих пор жители 18 округа Парижа не могут поверить в то, что стали очевидцами такого события. За считанные секунды Гассам спас жизнь маленькому человеку и свою жизнь изменил навсегда.