Кумистави — пещера Прометея

Кумистави в 20 километрах от Кутаиси в западной Грузии — крупнейшая и самая удивительная сеть пещер в стране. Младшая сестра этого огромного комплекса — пещера Сатаплия, в которой сохранились следы динозавров. Но прекраснее всего — пещера Прометея. Здесь вы можете насладиться захватывающими дух видами сталактитов, сталагмитов, окаменевших водопадов и подземных рек. Лабиринт пещер протянулся на десятки километров под землёй. Представьте, что некоторых из этих стен формировались 60 миллионов лет.