Кумистави в 20 километрах от Кутаиси в западной Грузии — крупнейшая и самая удивительная сеть пещер в стране. Младшая сестра этого огромного комплекса — пещера Сатаплия, в которой сохранились следы динозавров. Но прекраснее всего — пещера Прометея. Здесь вы можете насладиться захватывающими дух видами сталактитов, сталагмитов, окаменевших водопадов и подземных рек. Лабиринт пещер протянулся на десятки километров под землёй. Представьте, что некоторых из этих стен формировались 60 миллионов лет.
Кумистави — пещера Прометея
Кумистави — пещера Прометея
Сейчас для посетителей открыт коридор длиной более километра, но те, кто обнаружил это место в 1984 г., должны были протискиваться в очень узкий проход. Рассказывает спелеолог Амиран Джамришвили: «Мы буквально были по уши в грязи. Когда мы добрались до этого большого зала, до этой поразительной подземной системы, нашему счастью не было предела. Нам не терпелось выйти и поделиться радостью с другими спелеологами».
Одна из прелестей этого места — лодочная прогулка по подземной реке, которая выведет вас во внешний мир.