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Кумистави — пещера Прометея

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Кумистави — пещера Прометея

Кумистави — пещера Прометея
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Кумистави в 20 километрах от Кутаиси в западной Грузии — крупнейшая и самая удивительная сеть пещер в стране. Младшая сестра этого огромного комплекса — пещера Сатаплия, в которой сохранились следы динозавров. Но прекраснее всего — пещера Прометея. Здесь вы можете насладиться захватывающими дух видами сталактитов, сталагмитов, окаменевших водопадов и подземных рек. Лабиринт пещер протянулся на десятки километров под землёй. Представьте, что некоторых из этих стен формировались 60 миллионов лет.

Сейчас для посетителей открыт коридор длиной более километра, но те, кто обнаружил это место в 1984 г., должны были протискиваться в очень узкий проход. Рассказывает спелеолог Амиран Джамришвили: «Мы буквально были по уши в грязи. Когда мы добрались до этого большого зала, до этой поразительной подземной системы, нашему счастью не было предела. Нам не терпелось выйти и поделиться радостью с другими спелеологами».

Одна из прелестей этого места — лодочная прогулка по подземной реке, которая выведет вас во внешний мир.

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