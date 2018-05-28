В понедельник торги на биржах отмечены восстановлением европейских активов, особенно на периферийных рынках — на фоне новостей из Италии, где провалилось создание популистского правительства евроскептиков и теперь не исключены повторные выборы.
Политический хаос укрепил евро
Политический хаос укрепил евро
Эти же новости помогли укрепиться евро — например по отношению к швейцарскому франку отмечен рекордный суточный рост.
Но он может оказаться недолгим: инвесторы пристально следят за Испанией, где разворачивается собственный политический кризис, связанный с коррупционным скандалом.