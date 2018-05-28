Итальянские финансисты болеют за политиков

Политический кризис в Италии ведёт к обострению кризиса экономического. Первый же рабочий день после отказа Джузеппе Конте возглавить правительство начался на итальянских биржах с падения основных котировок и облигаций. Финансовые аналитики говорят о беспокойстве трейдеров: они опасаются усиления партий, которые называют популистскими, а с другой стороны, с напряжением смотрят на сообщения о возможном понижении кредитного рейтинга Италии и на цифры госдолга, который составляет 2,3 триллиона евро или более 130% ВВП страны.