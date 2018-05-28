Политический кризис в Италии ведёт к обострению кризиса экономического. Первый же рабочий день после отказа Джузеппе Конте возглавить правительство начался на итальянских биржах с падения основных котировок и облигаций. Финансовые аналитики говорят о беспокойстве трейдеров: они опасаются усиления партий, которые называют популистскими, а с другой стороны, с напряжением смотрят на сообщения о возможном понижении кредитного рейтинга Италии и на цифры госдолга, который составляет 2,3 триллиона евро или более 130% ВВП страны.
Итальянские финансисты болеют за политиков
Итальянские финансисты болеют за политиков
Бывший старший советник президента США Стив Бэннон обвиняет в финансовых проблемах ЕС: «Это популисты сделали? Кто это сделал? Прежние правительства? Кто их назначил? Европейский центробанк назначил три правительства, они не были избраны гражданами Италии».
Профессор права Никола Лупо объясняет, что финансовые рынки значат особенно много для страны с таким большим госдолгом: «Если граждане Италии при голосовании выберут направление, которое значительно будет отличаться от ожиданий рынков и европейских партнёров, тогда, конечно, возникнет проблема».
Весь вопрос теперь в будущих досрочных выборах: в ком избиратель разочаровался больше — в нынешней коалиции или в традиционных партиях? И укрепят ли в итоге евроскептики свои позиции?