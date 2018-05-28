Соломинка - враг экологии

Начать решили, казалось бы, с малого: под запрет попали одноразовые пластиковые соломинки для коктейлей и прохладительных напитков. Однако учитывая, что в курортный сезон их расходуют сотнями и сотнями тысяч, то на экологии острова это скажется весьма заметно, заверяют власти Сикиноса.

Теперь многочисленные местные кафе и рестораны обязаны будут предлагать посетителям либо соломинки из биоразлагаемых материалов, либо трубочки многоразового использования.

"Кажется, что это очень маленький предмет, который не несет никакой угрозы. Однако это не так, - говорит активистка Агжелика Космопулу. - В лучшем случае мы используем соломинку в течение нескольких минут. Но в окружающей среде она разлагается сотни лет. Вдобавок морские обитатели поглощают кусочки разноцветного пластика, принимая их за пищу, и в результате умирают от отравления. А промысловые рыбы вылавливаются и пластик оказывается в наших тарелках".

Ранее Еврокомиссия предложила запретить одноразовые пластиковые изделия, в первую очередь столовые приборы, чтобы бороться с загрязнением окружающей среды. Однако директива пока еще не одобрена.

Тем временем только в Греции ежегодно по меньшей мере 8 млн тонн пластикового мусора оказывается в море. Сикинос стал первым регионом в стране, власти которого решили объявить соломинки вне закона.