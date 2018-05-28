Самолётам будущего грозит обледенение?

Если вы летали зимой, вам наверняка приходилось дожидаться окончания противообледенительной обработки. Задержка вылета того стоит: лёд на самолёте крайне опасен. Но нельзя ли решить эту проблему иначе? Проблема в том, что капли воды прилипают к алюминиевым поверхностям. Вот почему частички льда нарастают на самолёте в холодную и мокрую погоду. Можно ли этого избежать?

Одно из решений для защиты самолёта от формирования льда — это покрытие его элементов супергидрофобными материалами. Именно над этим трудятся польские исследователи и их зарубежные коллеги в рамках европейского исследовательского проекта PHOBIC2ICE. Одно из таких экспериментальных покрытий содержит наночастицы, которые придают алюминию водоотталкивающие свойства, а значит, защищают от льда. Эксперт Technology Partners Foundation Бартоломей Пржебышевский объясняет: «Наночастицы создают выступы, между которыми застревает воздух, — вот почему вода не попадает внутрь и стекает по поверхности».

Исследователи разрабатывают различные подходы для защиты материалов. Некоторые технологии опираются на природный феномен, известный как «эффект лотоса»: лист лотоса не намокает благодаря микростроению его поверхности. Так когда же будут строить самолёты, защищённые от обледенения?

Ответить на этот вопрос поможет такой необычный прибор в лаборатории "Аэробуса". Это ледяная аэродинамическая труба, сделанная из дерева для теплоизоляции. Она позволяет проследить, как именно наледь образуется на поверхностях самолёта в разных погодных условиях. По словам исследователя Норберта Карпена, в трубе возникает ледяное облако: «Вода распрыскивается внутри и с потоками воздуха попадает на поверхность объекта. После соприкосновения с холодным материалом она замерзает».

Как показывает этот эксперимент, холодные частицы воды могут превращаться в лёд в момент столкновения с самолётом: это как бутылка очень холодной воды, которая становится твёрдой при ударе. Любая поверхность, которая будет защищена от наледи, должна быть ещё и достаточно прочной для работы в сложных условиях.

Коллега Карпена Элмар Бонаккурсо подчёркивает важность дополнительных проверок на прочность: «При производстве мы должны убедиться, что это покрытие будет не только эффективно для защиты от льда, но ещё и справится с воздействием атмосферных явлений, например с попаданием песка, если мы хотим пролететь через песчаную бурю, или дождя, если мы решили пролететь через облако, или, например, ультрафиолета».

Пока что прочность оставляет желать лучшего. Один из приборов обстреливает образцы струями воды высокого давления, чтобы определить, как быстро изнашивается поверхность. Необходимость наносить защитное покрытие слишком часто может стать серьёзным экономическим препятствием. В будущем льдофобные покрытия могут быть достаточно усовершенствованы, чтобы конкурировать с нынешними методами обработки.

Преподаватель наук о материалах Иоланта Сапейа верит в успех этих разработок: «Сейчас нам приходится использовать тепло — прогревать элементы, но это неэффективно, на это уходит много топлива. Для удаления льда мы используем вредные химикаты. Иными словами, технологии обработки поверхности могут оказаться очень выгодными и могут стать хорошим решением».

На исследования уйдут годы, однако в конце концов благодаря этой технологии обработка противообледенительной жидкостью может уйти в прошлое.