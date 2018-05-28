Неурожайный год для виноделов Бордо

Богатого урожая со знаменитых виноградников Бордо в этом году виноделам, увы, не собрать. Ливни с грозами и крупный град в выходные обрушились на юго-запад Франции.

Уничтожены тысячи гектаров угодий в департаментах Жиронда и Шаранта.

Ущерб подсчитывают почти 500 виноделов.

Вот, что говорит один из них: "Здесь осталось несколько виноградных лоз. Не знаю, смогут ли они снова прорасти, хватит ли у них сил. Но, честно говоря, я в это не верю. Представьте, на каждый из этих кустов приходилось по 10 гроздей".

"Это десятки гектаров, на которых не осталось ни листика, ни ветки. За какие-то десять минут - четверть часа град уничтожил весь урожай", - подтверждает вышесказанное Дидье Гонтье, глава профсоюза виноделов Бордо.

Второй год местные производители вина испытывают на себе капризы погоды.

В 2017-ом заморозки уничтожили 60 тысяч гектаров виноградников Бордо. Урожая было собрано на 40% меньше, чем годом ранее.