Французы, американцы и немцы: век спустя вместе. Официальные лица и военнослужащие трёх стран собрались к северо-востоку от Парижа на памятные мероприятия накануне столетия битвы при Белло Вуд. Сражение стало переломным моментом Первой мировой войны и первой крупной битвой, в которой участвовали американские войска.
Белло Вуд: век спустя вместе
Белло Вуд: век спустя вместе
Брент Скотт, капеллан КМП США
«Прибывшие сюда морские пехотинцы — сплошь молодёжь, у них практически не было опыта современной полномасштабной войны, тем более против сильного противника. Так что впервые им была дана возможность показать себя».
В июне 1918 года американские морпехи ценой серьёзных потерь сыграли большую роль в захвате леса Белло, несмотря на весьма неудачную артподготовку французов. В целом за три недели в этом районе удалось остановить последнее в войне германское наступление, и инициатива окончательно перешла к союзникам.