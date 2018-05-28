Первая женщина-таксист

С недавних пор по оживлённым улицам Багдада колесит, казалось бы, вполне обычный автомобиль такси. Но за рулём его - женщина по имени Кифа Умм Али. Ей 50. Идея стать первопроходцем в традиционно мужской для Ирака профессии к ней пришла очень просто - с желанием самостоятельно зарабатывать на жизнь.