С недавних пор по оживлённым улицам Багдада колесит, казалось бы, вполне обычный автомобиль такси. Но за рулём его - женщина по имени Кифа Умм Али. Ей 50. Идея стать первопроходцем в традиционно мужской для Ирака профессии к ней пришла очень просто - с желанием самостоятельно зарабатывать на жизнь.
Первая женщина-таксист
Первая женщина-таксист
"Я научилась водить три года назад. У меня была своя машина, но не было работы. Я начала её искать. Тогда и появилась идея заняться извозом, который не требует никаких дипломов", - рассказывает она.
По словам Кифы, новая работа приносит ей неплохой доход и ощущение свободы в принятии решений, тем более что живет она одна и не хочет финансово зависеть от своих дочерей.
С мнением Кифы о том, что вождение - дело женское, согласны и её многочисленные клиенты.