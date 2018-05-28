Тревоги ЕС по поводу Газы и Ирана

Сторонники ближневосточного урегулирования выложили у здания Евросовета в Брюсселе 4,5 тыс пар пустых туфель. Это напоминание о жертвах палестино-израильского конфликта. В самом здании ситуацию после американского признания Иерусалима столицей Израиля обсуждали министры иностранных дел ЕС. Они высказались за срочные меры для предотвращения дальнейшей гибели людей в секторе Газа.

«Напряженность в Газе сохраняется в отсутствие мирного процесса и в контексте событий в Иерусалиме, - сказала председатель встречи Федерика Могерини. - Все 28 стран ЕС готовы считать Иерусалим будущей столицей двух государств».

Верховный представитель Союза по внешним делам и безопасности также заявила о поддержке со стороны ЕС договорённости с Ираном, из которой вышли Соединённые Штаты.

«У нас в этом не экономический интерес, здесь интерес безопасности Европейского Союза, - продолжала Могерини. - Мы считаем, что если ядерная сделка с Ираном провалится, то будет поставлена на карту безопасность региона и Европы. Поэтому мы так настаиваем на сохранении этого соглашения на его месте».