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Германия

«Дизельгейт»: теперь и Daimler

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«Дизельгейт»: теперь и Daimler

«Дизельгейт»: теперь и Daimler
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Reuters
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В Германии — новый виток «дизельного скандала». На этот раз в центре внимания «Даймлер»: главу концерна в понедельник вызывали в министерство транспорта.

Компанию подозревают в установке на свои дизельные автомобили оборудования, которое может изменять показания системы контроля выхлопа. В первую очередь это касается минивэнов Vito с двигателями объёмом 1,6 л. Может идти речь об отзыве десятков или даже сотен тысяч машин.

В руководстве «Даймлера» обвинения отрицают и готовы отстаивать свою позицию в суде — но в то же время подчёркивают, что готов сотрудничать с властями и заменить вызвавший вопросы софт: претензии к программному обеспечению появились ещё прошлым летом.