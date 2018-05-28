В Германии — новый виток «дизельного скандала». На этот раз в центре внимания «Даймлер»: главу концерна в понедельник вызывали в министерство транспорта.
«Дизельгейт»: теперь и Daimler
«Дизельгейт»: теперь и Daimler
Компанию подозревают в установке на свои дизельные автомобили оборудования, которое может изменять показания системы контроля выхлопа. В первую очередь это касается минивэнов Vito с двигателями объёмом 1,6 л. Может идти речь об отзыве десятков или даже сотен тысяч машин.
В руководстве «Даймлера» обвинения отрицают и готовы отстаивать свою позицию в суде — но в то же время подчёркивают, что готов сотрудничать с властями и заменить вызвавший вопросы софт: претензии к программному обеспечению появились ещё прошлым летом.