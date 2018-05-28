Президент Италии Серджо Матарелла дал мандат на формирование нового технического правительства экономисту Карло Коттарелли. Он имеет многолетний опыт работы в МВФ и известен своими методами сокращения государственных расходов.
Коттарелли возглавит техническое правительство Италии
Коттарелли возглавит техническое правительство Италии
Если неудачей закончится формирование и технического кабинета, в Италии придётся проводить досрочные выборы.
Ранее отказался от формирования правительства юрист Джузеппе Конте: президент республики заблокировал кандидатуру министра экономики и финансов, известного евроскептика Паоло Савону.