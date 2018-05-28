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Коттарелли возглавит техническое правительство Италии

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Коттарелли возглавит техническое правительство Италии

Коттарелли возглавит техническое правительство Италии
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Президент Италии Серджо Матарелла дал мандат на формирование нового технического правительства экономисту Карло Коттарелли. Он имеет многолетний опыт работы в МВФ и известен своими методами сокращения государственных расходов.

Если неудачей закончится формирование и технического кабинета, в Италии придётся проводить досрочные выборы.

Ранее отказался от формирования правительства юрист Джузеппе Конте: президент республики заблокировал кандидатуру министра экономики и финансов, известного евроскептика Паоло Савону.

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