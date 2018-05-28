В Китае ринопитек - друг человека

Всем известна большая любовь китайцев к пандам. Однако не только бамбуковые медведи пользуются популярностью в Поднебесной.

В последнее время все больше людей посещают природный заповедник в провинции Шэнси, где обитают ринопитеки - забавные обезьянки из семейства мартышковых.

У ринопитеков характерная внешность: приплюснутая морда с как будто обрубленным носом. Нередко их еще называют курносыми мартышками. Внешность не самая привлекательная, но зато характер очень покладистый.

Они не боятся туристов и готовы играть с ними хоть целый день. По словам некоторых посетителей парка ринопитеки даже способны играть в прятки с гостями заповедника.

Ринопитеки обитают только в Азии: их ареал охватывает южный Китай, а также север Вьетнама и Мьянмы.