Нелегал из Мали спас ребенка во Франции

Как проделать путь от нелегального мигранта до национального героя? Проживающий во Франции уроженец Мали Мамаду Гассама своим примером доказал, что это возможно.

В минувшие выходные 22-летний юноша спас от неминуемой гибели малолетнего ребенка, по недосмотру родителей повисшего на перилах балкона на одной из улиц в Париже. Когда молодой человек увидел происходящее, он не задумываясь бросился на помощь и моментально вскарабкался аж на пятый этаж.

Причем проделал он это ровно за тридцать секунд по примеру героев фильма "Ямакаси". Только потом на помощь подоспели пожарные.

Видео спасения ребенка моментально облетело все СМИ. Когда же выяснилось, что смельчак - вовсе не француз, а уроженец Мали, приехавший во Францию нелегально, то в интернете одна за другой стали появляться петиции с призывом к властям страны немедленно выдать герою французское гражданство.

Эти призывы не остались без ответа. Президент Эммануэль Макрон лично принял юношу в Елисейском дворце и пообещал, что за проявленное мужество Мамуду Гассама сможет получить паспорт по ускоренной процедуре, а также будет устроен на работу в бригаду спасателей.

Отец же оставленного без присмотра ребенка за неисполнение родительских обязанностей помещен под стражу, и ему грозит суровое наказание вплоть до тюремного срока.