Финал Лиги чемпионов: скандалы и интриги

Травма главной надежды египетской сборной Мохаммеда Салаха, роковые ошибки вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса, гол-шедевр от Гарета Бэйла, неоднозначные слова Криштиану Роналду о его будущем в стане "сливочных" – этот финал Лиги чемпионов запомнится надолго. "Реал" увез из Киева третий ушастый трофей подряд. Тренер "красных" Юрген Клопп надеялся избавиться от "проклятия финалов", но его вновь ждало разочарование.

"Накажите Рамоса!"

После матча в интернета начался сбор подписей за то, чтобы наказать капитана "Реала" Серхио Рамоса, в борьбе с которым получил травму Мохаммед Салах – лучший бомбардир "Ливерпуля" в этом сезоне. Петиция, созданная на платформе change.org, набрала уже более 300 тысяч подписей.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Салах в слезах покинул поле на 30-ой минуте матча. Сразу после этого появились слухи, что египтянин не сможет поехать на Чемпионат мира. Но, по последней информации, прогнозы для Салаха и египетской сборной все-таки более оптимистичные: на восстановление футболисту понадобятся три недели, а значит, он пропустит один-максимум два матча – против Уругвая и против России.

На своей странице в Twitter Салах написал: "Это была очень тяжелая ночь, но я боец. Несмотря на все, я уверен, что приеду в Россию, и вы будете гордиться мной. Ваша любовь и поддержка дадут мне силы, которые мне сейчас нужны".

Лорис Кариус - "лучший игрок "Реала"

Лорису Кариусу нужно отдать должное: в этом сезоне Лиги чемпионов он провел больше всех "сухих" матчей - шесть. Но после двух ошибок, допущенных голкипером "Ливерпуля" в финальном матче, он стал главным антигероем встречи. Футболист сообщил, что ему и его близким даже начали поступать угрозы. Сейчас этот вопрос расследует полиция.

Над вратарем "красных" поиздевались и пользователи соцсетей, придумавшие немало мемов и шуток про него. "Родился без рук", - такая запись на какое-то время появилась в статье о Кариусе в испанской "Википедии". А кто-то назвал голкипера "Ливерпуля" лучшим игроком "Реала".

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Первый промах немец допустил в начале второго тайма. И ошибкой воспользовался нападающий "королевского" клуба Карим Бензема: голкипер хотел ввести мяч в игру, но фактически бросил его в ноги французу, который тут же загнал мяч в ворота. За семь минут до конца матча игрок "Реала" Гарэт Бэйл и Кариус совсем убили интригу: немец не смог отбить мяч после дальнего удара валлийца.

Бэйл был признан лучшим игроком встречи. На его счету – победный дубль. Первый гол особенно запомнился зрителям. Нападающий "Реала" повторил шедевр, созданный его товарищем по команде Криштиану Роналду в четвертьфинальной игре с "Ювентусом": валлиец пробил по воротам ударом в падении через себя.

Уйти или остаться?

"Криштиану, останься", "Шантаж Криштиану" - с такими заголовками на первой полосе вышли в понедельник испанские спортивные газеты. "Мне было хорошо в "Реале". Через несколько дней я дам ответ нашим фанатам, которые всегда были на моей стороне". Эти слова главной звезды "королевского" клуба породили слухи о возможном уходе Роналду после текущего сезона. На вопрос о своем будущем в составе мадридской команды португалец ответил, что "ничего не может гарантировать", и добавил, что "дело не в деньгах, все идет издалека".

Многие игроки "Реала" были удивлены подобным заявлением. "Куда он собрался уходить? Он останется с нами. Нам нужен Роналду", - так слова португальца прокомментировал вратарь "сливочных" Кейлор Навас. Надежду болельщикам "Реала" подарил капитан команды: "Каждый имеет право принимать собственные решения. Надеюсь, он останется с нами еще долгие годы. Роналду дотянулся до небес, и не думаю, что кому-нибудь в такой момент захочется уйти".