НБА: "Кливленд" вышел в финал

Леброн Джеймс выходит в восьмой подряд финал НБА, "Кливленд" - в четвертый. В решающем матче Восточного финала в Бостоне против местных "Селтикс" лидер "Кавальерс" набрал 35 очков, сделал 15 подборов, 9 ассистов и поставил два блок-шота.

Фото: David Butler II-USA TODAY Sports

"Бостон" до этого матча не проиграл в плей-офф на домашнем паркете ни разу, и мощно начал эту встречу, совершив сначала рывок 11:4, а затем доведя свое преимущество до 12 очков. Проводящий первый сезон в НБА Джейсон Тейтум вновь был лучшим в своей команде, набрав 24 очка. 17 очков записал в свой актив Эл Хорфорд.

В начале четвертой четверти "Бостон" еще вел в счете, но затем провалил следующую пятиминутку, набрав за это время всего два очка, и позволил "Кливленду" убежать в решающий отрыв. Итоговый счет 87:79. "Кливленд" побеждает в серии со счетом 4:3 и в финале НБА сразится либо с "Хьюстоном", либо с "Голден Стейтом".