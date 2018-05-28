Тысячи туристов со всего мира стремятся в Палермо, объявленного в нынешнем году культурной столицей Италии. Город-сад, город-музей под открытым небом, город-мозаика, красота которой заключается в сочетании и интеграции различных культур.
Палатинская капелла - жемчужина Палермо
Палатинская капелла - жемчужина Палермо
Яркий тому пример - Палатинская капелла Норманнского дворца в Палермо - архитектурный памятник арабо-норманнского стиля, содержащий выполненные византийскими и местными мастерами мозаики XII века, а также редчайший для Европы арабский резной потолок. Летом 2015 года знаменитый дворец норманнов был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
До конца этого года в Палермо пройдут сотни выставок, шоу, семинаров и конференций в рамках которых посетители Палермо смогут окунуться в уникальную атмосферу города и почувствовать биение его сердца.