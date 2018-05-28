Шотландия после брексита хотела бы остаться в едином рынке ЕС и таможенном союзе. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен на встрече с Мишелем Барнье - переговорщиком от Еврокомиссии по брекситу. В то же время Стерджен сообщила о приверженности Шотландии британскому фунту стерлингов, говоря о возможности перехода на евро в случае обретения независимости Шотландии от Великобритании. "Переход на евро не входит в планы моей партии...", - сказала министр.
Шотландия не откажется от фунта стерлингов
Шотландия не откажется от фунта стерлингов
В марте прошлого года Стерджен заявила о необходимости провести референдум о независимости Шотландии перед выходом Великобритании из ЕС. Политик смогла заручиться поддержкой шотландского парламента. Коррективы в планы лидера Шотландской национальной партии внесли результаты досрочных парламентских выборов в Великобритании, состоявшихся прошлым летом. На них ШНП потеряла 21 из 56 депутатских мандатов в Палате общин.
На референдуме в 2014 году шотландцы высказались против брексита, о чем Эдинбург не устает напоминать Лондону. Как подчеркивает британская пресса, в Шотландии явно не разделяют готовность Вестминстера к жесткому разводу с Брюсселем.