Шотландия не откажется от фунта стерлингов

Шотландия после брексита хотела бы остаться в едином рынке ЕС и таможенном союзе. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен на встрече с Мишелем Барнье - переговорщиком от Еврокомиссии по брекситу. В то же время Стерджен сообщила о приверженности Шотландии британскому фунту стерлингов, говоря о возможности перехода на евро в случае обретения независимости Шотландии от Великобритании. "Переход на евро не входит в планы моей партии...", - сказала министр.