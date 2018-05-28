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Австрия на страже границ

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Австрия на страже границ

Австрия на страже границ
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Против квот на приём беженцев, за усиление контроля над внешними границами. Австрия обеспокоена появлением нового балканского маршрута, по которому мигранты следуют в страны ЕС, и намерена принять ответные меры.

"Мы работаем с Албанией и другими странами этого маршрута с целью остановить поток беженцев в Центральную Европу", - заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

Он пообещал, что не допустит повторения ситуации 2015-16 годов, когда в Евросоюз прибыли 2,5 миллиона мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Балканский маршрут пролегает через Албанию, Черногорию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Хорватию и Словению. По словам канцлера, если переговоры с правительствами этих стран не увенчаются успехом, Австрия закроет внешние границы.

Тема беженцев на саммите ЕС-Западные Балканы | Euronews