Против квот на приём беженцев, за усиление контроля над внешними границами. Австрия обеспокоена появлением нового балканского маршрута, по которому мигранты следуют в страны ЕС, и намерена принять ответные меры.
Австрия на страже границ
Австрия на страже границ
"Мы работаем с Албанией и другими странами этого маршрута с целью остановить поток беженцев в Центральную Европу", - заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.
Он пообещал, что не допустит повторения ситуации 2015-16 годов, когда в Евросоюз прибыли 2,5 миллиона мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Балканский маршрут пролегает через Албанию, Черногорию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Хорватию и Словению. По словам канцлера, если переговоры с правительствами этих стран не увенчаются успехом, Австрия закроет внешние границы.