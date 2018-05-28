Российский миллиардер Роман Абрамович получил израильское гражданство на фоне проблем с британской визой. Об этом со ссылкой на источники сообщают сразу несколько израильских и российских изданий.
Израильский паспорт для Абрамовича
Израильский паспорт для Абрамовича
Согласно этим данным, в понедельник предприниматель прилетел в Тель-Авив, открыл счёт в банке, оформил медицинскую страховку и получил документы репатрианта, после чего покинул страну. Новый паспорт должен позволить владельцу клуба «Челси» посещать Соединённое королевство без виз.
Ранее поступали сообщения о проблемах Абрамовича с разрешением на въезд в Великобританию. Пресса писала, что власти требуют раскрыть источники состояния миллиардера. В Кремле подобные запросы к российским предпринимателям назвали «проявлением недобросовестного и недружественного отношения».