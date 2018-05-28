Махмуд Аббас выписался из больницы

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас выписался в понедельник из больницы "Эль-Истишари" в Рамаллахе, где проходил лечение. Он сообщил, что уже на следующий день приступит к работе.

15 мая Аббас перенес операцию на среднем ухе и был выписан, но потом его вновь госпитализировали из-за начавшегося воспаления.

"Я хочу выразить свою глубокую признательность и уважение всем людям из разных стран, которые справлялись о моём здоровье, я хочу поприветствовать их и сказать, что здоровье нашего народа в хорошей форме. И я надеюсь, что мы сможем в итоге достичь нашей цели - создания независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме", - сказал 82-летний палестинский лидер, выходя из больницы.

Советники Махмуда Аббаса сообщили, что в ближайшее время он намерен издать ряд указов относительно межпалестинского примирения, ситуации в секторе Газа, а также отношений с Израилем и США.