"Венесуэльский пленник" вернулся в США

Американец Джошуа Холт, которого власти Венесуэлы освободили из тюрьмы, в субботу вернулся в Соединённые Штаты. В 2016 году он отправился в латиноамериканскую страну, чтобы сыграть свадьбу со своей невестой, гражданкой Венесуэлы, с которой познакомился в интернете. Оба были арестованы по обвинению в хранении оружия. Они провели в заключении почти два года. Всё это время правительство США пыталось добиться освобождения пары.