Сеул: успехи дипломатии посредника

Политическая напряжённость снизилась, резкий тон сменился примирительным. В очередной раз посредником в процессе налаживания отношений между Пхеньяном и Вашингтоном выступил Сеул.

В субботу президент Южной Кореи провёл переговоры с лидером КНДР в пограничном пункте Пханмунджом. Итог двухчасового обсуждения: Ким Чен Ын подтвердил курс на денационализацию и "твёрдое намерение" встретиться с Дональдом Трампом.

"Мы пришли к общему мнению о том, что встреча 12 июня должна пр ойти успешно , и мы продолжим путь к денуклеаризации Корейского полуострова и к установлению прочного мира. Для этого мы будем сотрудничать и дальше", - заявил южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, так высказался об итогах встречи Севера и Юга: "Дела идут очень неплохо. Так что мы рассчитываем на встречу 12-го июня в Сингапуре. Это не изменилось. Работа продвигается очень хорошо".

Встреча лидеров двух Корей стала неожиданностью для СМИ и общественности, включая самих южнокорейских граждан. И, по признанию многих, она была весьма продуктивной.

"Жители Южной Кореи были обеспокоены решением Дональда Трампа об отмене американо-северокорейского саммита. К счастью, президенту Мун Чжэ Ину удалось разрядить напряжённость между США и КНДР, срочно организовав межкорейские переговоры", - поделился впечатлениями этот мужчина.

"Я волновалась из-за этого непостоянства, противоречивых заявлений по поводу саммита. И каково же было мое удивление, когда я узнала о вчерашних межкорейский переговорах! Это было неожиданно. Надеюсь, саммит КНДР – США пройдёт тоже успешно", - сказала эта жительница Сеула.

Ещё один положительный результат встречи Север – Юг: решено провести в скором будущем трёхсторонний саммит с участием Республики Корея и объявить на нём об окончании Корейской войны.