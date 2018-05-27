Селфи с Ким Чен Ыном

Каково это, встретить на улице Ким Чен Ына? Это узнали прохожие в Сингапуре, где должен был состояться отменённый саммит лидера КНДР и американского президента Дональда Трампа. Двойник Кима вышел на набережную в характерном чёрном костюме, — таком же, как на видеозаписях с участием председателя Госсовета. Он тут же привлёк внимание людей, которые подходили делать с ним селфи и пожать актёру руку.

Двойник Ким Чен Ына представился как Говард Икс. Он объяснил, что вышел в таком виде на улицу не просто ради славы и денег: это была акция с пожеланием успешных переговоров американскому и северокорейскому лидерам.

Как отмечает Reuters, Говард Икс уже не в первый раз привлекает внимание образом Ким Чен Ына. В таком виде он появлялся и на Олимпиаде в Южной Корее. Во время прогулки по хоккейному стадиону, актёр вызвал серьёзный переполох в северокорейской команде поддержки, которая приняла его за своего национального лидера.