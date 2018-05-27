Гибель российский военных советников

По информации министерства обороны, нападение на позицию артиллерийской батареи сирийской армии произошло в тёмное время суток. Двое российских военных советников, которые управляли огнём батареи, скончались на месте. Ещё пятеро получили ранения и были доставлены в российский военный госпиталь. Но двое из них скончались от полученных ран.

По некоторым данным, в бою также погибли как минимум 26 военнослужащих сирийской армии.

По данным министерства, атаку осуществили несколько мобильных групп исламистов. Бой длился около часа; военные уничтожили 43 боевика и шесть вездеходов с установленным на них крупнокалиберным вооружением.

Город Дейр-эз-Зор был освобожден от ИГ еще в ноябре 2017 г., но боевики продолжают контролировать обширный участок Сирийской пустыни в западной части одноименной провинции. Наступление на их позиции активизировалось в апреле этого года после переброски сюда дополнительных сил сирийской армии, ранее участвовавших в осаде исламистских анклавов в Восточной Гуте, Каламуне и Растане.