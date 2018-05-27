Благотворительный марафон "Бегущие сердца"

В десятках городов по всей России в воскресенье прошёл благотворительный зелёный марафон "Бегущие сердца". Участие в нём приняли свыше 150 тысяч человек.
В Москве маршрут забега пролегал через Васильевский спуск и парк "Зарядье". В рядах соревнующихся были замечены олимпийские и паралимпийские чемпионы, известные актёры, журналисты, политики.
"Фонд очень известный, занимается благими делами. А когда всё это совпадает с уникальным местом, самым красивым городом на земле, с прекрасной погодой, возможностью зарядиться здоровьем в воскресенье... Что может быть лучше!", - поделился впечатлениями один из участников марафона - пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Организаторами акции выступили Сбербанк России и фонд Натальи Водяновой "Обнажённые сердца". В него будет перечислено свыше 40 миллионов рублей пожертвований, которые удалось собрать. Деньги пойдут на оказание помощи маленьким детям с нарушениями развития.