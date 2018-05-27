Сквер Бориса Немцова в Вильнюсе

Глава дипмиссии Александр Удальцов назвал решение о переименовании «очередным проявлением мелкотравчатого политиканства». Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс «не смог не собезьянничать», — сказано в заявлении на сайте посольства. Удальцов предположил, что тихий сквер, цитата, «затопчут всякого рода заезжие советчики мэра, представляющие "подлинно демократическую Россию"...., а детишки заблудятся в бюстиках и именных скамейках».

Эти слова вызвали возмущение глава парламентского комитета по национальной безопасности Арвидаса Анушаускаса. Политик обвинил посла в вмешательстве во внутренние дела Литвы. «Он, по-видимому, воображает, что может диктовать, как мы должны называть наши улицы и площади», — написал Анушаускас в Facebook.

Решение о присвоить скверу имя убитого российского политика городской совет Вильнюса принял почти единогласно по предложению мэра Ремигиюса Шимашюса. Председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший назвал этот шаг «пророссийским»: «Это очень важный сигнал Кремлю о том, что можно убить человека, но невозможно убить память и невозможно убить те ценности и принципы, которые человек отстаивал. Это очень важный сигнал российскому гражданскому обществу, российским демократам, что то, что мы делаем, не забыто, то, что мы делаем, важно».

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы, напротив Кремля в ночь на 28 февраля 2015. На месте убийства на Большом Москворецком мосту с тех пор сохраняется «народный мемориал», который регулярно уничтожают работники городских структур и коммунальных служб. Московские власти долгое время отказывались официально увековечить память Немцова, назвав в честь него улицу или установив памятный знак. В феврале мэрия согласилась с установкой мемориальной таблички на доме, в котором жил Немцов.

В начале этого года имя Бориса Немцова присвоили площади у российского посольства в Вашингтоне.