Поток мигрантов из Ливии снова растет

На борту судна "Водолей", занимающегося спасением мигрантов в акватории Средиземного моря, родился ребёнок. Он и его родители благополучно высадились в порту Аугуста на Сицилии.

Спасатели из неправительственных организаций SOS Mediterranee и "Врачи без границ" говорят о том, что поток нелегальных мигрантов морским путем из Ливии резко увеличился за последний месяц на фоне благоприятных погодных условий.