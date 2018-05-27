Поток мигрантов из Ливии снова растет

На борту судна "Водолей", занимающегося спасением мигрантов в акватории Средиземного моря, родился ребёнок. Он и его родители благополучно высадились в порту Аугуста на Сицилии.
Спасатели из неправительственных организаций SOS Mediterranee и "Врачи без границ" говорят о том, что поток нелегальных мигрантов морским путем из Ливии резко увеличился за последний месяц на фоне благоприятных погодных условий.
Ранее в этом году был зарегистрирован спад в количестве мигрантов из-за мер предпринятых итальянским правительством по финансовой поддержке ливийской морской стражи и властей прибрежных городов Ливии.
Но мигранты, которым удаётся добраться до Италии, говорят о хаосе и насилии, который царит на территории этой североафриканской страны.
За последние два дня спасатели доставили на Сицилию почти 2000 мигрантов, поднятых на борт с лодок, на которых они рассчитывали переплыть море. Один человек умер, не выдержав тяжёлых условий. Среди морских мигрантов – более стони несовершеннолетних, причём некоторые из детей отправились в путь без сопровождения родителей.
Практически все мигранты – выходцы из африканских стран, расположенных к югу от Сахары, главным образом из Эритреи. Отсутствие в Ливии эффективной пограничной стражи и полиции, позволяет им использовать эту страну как перевалочный пункт на пути в Европу.