Право на аборты и большая дорога в будущее

Противники запрета на аборты в Ирландии празднуют победу и заявляют о надеждах на продолжение реформ. 2/3 избирателей, более 66 процентов поддержали изменение положений Конституции о праве на жизнь до рождения. Глава кампании за легализацию абортов Альве Смит в интервью Euronews рассказала, что это значит для Ирландии:

«Люди поднялись, проголосовали "за", и, голосуя таким образом, они заявляли, что жизни женщин действительно имеют значение. Мне кажется, голосование показало, что новая Ирландия, которая прорастала последние лет десять, уже здесь, и молодёжь, даже работая вместе с представителями других поколений, но именно молодёжь теперь — великая движущая сила».