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Ирландия

Право на аборты и большая дорога в будущее

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Право на аборты и большая дорога в будущее

Право на аборты и большая дорога в будущее
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Reuters
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Противники запрета на аборты в Ирландии празднуют победу и заявляют о надеждах на продолжение реформ. 2/3 избирателей, более 66 процентов поддержали изменение положений Конституции о праве на жизнь до рождения. Глава кампании за легализацию абортов Альве Смит в интервью Euronews рассказала, что это значит для Ирландии:

«Люди поднялись, проголосовали "за", и, голосуя таким образом, они заявляли, что жизни женщин действительно имеют значение. Мне кажется, голосование показало, что новая Ирландия, которая прорастала последние лет десять, уже здесь, и молодёжь, даже работая вместе с представителями других поколений, но именно молодёжь теперь — великая движущая сила».

О значении референдума говорят и противники абортов. Одна из наиболее известных активисток Кора Шерлок назвала итоги голосования «трагедией исторического масштаба». Её соратники говорят, что уважают выбор ирландцев, но обещают продолжить борьбу.

Премьер Ирландии Лео Варадкар ещё до завершения подсчёта голосов назвал референдум «кульминацией тихой революции». Теперь у парламента появилась возможность принять закон о правах женщин на аборт, в том числе без объяснений причин.