Третий день Гран-при в китайском Хух-Хото прошёл под флагом Монголии, так как спортсменом дня стал первый олимпийский чемпион из этой страны Найдан Тувшинбаяр. В первом поединке его противником стал Давид Моура из Бразилии, а в следующем иранец Джавад Манджуб.

После нескольких отличных бросков в полуфинальном состязании против атлета из Узбекистана Бекмурода Олтибоева, у Найдана появился шанс оказаться на верхней ступеньке пьедестала мирового первенства впервые с 2015 года. Тогда он уступил золото своему товарищу по команде, более опытному спортсмену Дууренбаяру Улзиибаяру.

После получения оценки "вадза-ари" он выполнил невероятный бросок через плечо, который и принёс ему победный "иппон". Зрители с большим энтузиазмом исполнили национальный гимн Монголии.

Найдан Тувшинбайяр: "Во Внутренней Монголии чувствуешь себя как дома, я счастлив! Мы приехали сюда с большой командой, и я хотел бы поблагодарить всех жителей Монголии и Внутренней Монголии за их поддержку".

Спортсменкой дня стала японка Руика Сато. В финальной схватке её противницей стала действующая чемпионка мира Майра Агияр из Бразилии. За продуманную контратаку Сато получила оценку "вадза-ари", но самое главное, что ей удалось удержать противника на татами и победить в этой схватке. Сато впечатлила искушенную публику Хух-Хото своим отличным выступлением.

Руика Сато: "Кто бы ни выполнял бросок, зрители принимали его одинаково восторженно. Очень приятно выступать перед людьми, которые понимают дзюдо и наслаждаются им. Я постараюсь улучшить мои навыки, чтобы зрителям было ещё интереснее!"

Россиянин Казбек Занкишиев стал серебряным призёром, уступив в схватке за золото в категории до 100 кг спортсмену из Кореи Чо Гухаму.

Ещё одно золото команде Японии в категории свыше 78 кг принесла чемпионка мира среди юниоров Акира Соне, которая в финальном поединке со спортсменкой из Кореи Ким Минджонг получила оценку "вадза-ари", а затем удержала противника на татами до победного "иппон".

В категории до 90 кг золото завоевал корейский спортсмен Гвак Донг Хан.

Не удалось подняться на пьедестал олимпийскому чемпиону из Японии Масю Бейкеру и чемпиону мира сербу Неманье Майдову, которые сегодня сошлись в непростой схватке. Победу Бейкеру принесла подсечка, за которую он получил "иппон". Олимпийский чемпион, доказавший своё преимущество над чемпионом мира, применил приём дня.