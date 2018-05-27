Британский велогонщик Крис Фрум из команды Sky впервые в карьере выиграл престижную многодневку "Джиро д’Италия", встав в один ряд с легендами велоспорта.
Фрум выиграл "Джиро"
Фрум выиграл "Джиро"
"Я все еще пытаюсь себя ущипнуть и не верю, что это происходит со мной", - признался Фрум.
Заключительный этап "Джиро" стал простой формальностью, так как британец обеспечил внушительное преимущество над соперниками.
В июле прошлого года Фрум был лучшим на "Тур де Франс", а двумя месяцами позднее выиграл "Вуэльту Испании".
"Это просто невероятно, - говорит британец. - Это мечта любого велосипедиста - выиграть все три супермногодневки. А мне это удалось за 10 месяцев. Это просто невероятное чувство".
В прошлом году допинг-проба, взятая у Фрума на "Вуэльте" дала положительный результат. Двукратное превышение допустимого содержания сальбутамола британец объяснил обострившейся астмой и избежал дисквалификации.