Танк израильской армии в воскресенье открыл огонь по наблюдательному посту радикального палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа. В результате были убиты три человека. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, обстрел был проведен в ответ на размещение у разделительного забора на границе взрывчатки, которая была обнаружена и обезврежена израильскими солдатами.
Израильский танк открыл огонь по палестинцам
Израильский танк открыл огонь по палестинцам
С 30 марта в столкновениях с израильскими военными на границе Израиля и сектора Газа погибли 114 палестинцев, более 13 тысяч получили ранения.
Тем временем в Иерусалиме прошли похороны 20-летнего Ронена Любарски - старшего сержанта спецподразделения израильской армии, который скончался в результате травм, полученных в четверг во время операции в Рамаллахе. Тогда на группу военнослужащих с крыши здания сбросили мраморную плиту. Она попала Любарски в голову, проломив шлем.