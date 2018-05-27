Израильский танк открыл огонь по палестинцам

Танк израильской армии в воскресенье открыл огонь по наблюдательному посту радикального палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа. В результате были убиты три человека. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, обстрел был проведен в ответ на размещение у разделительного забора на границе взрывчатки, которая была обнаружена и обезврежена израильскими солдатами.