Самый ловкий дровосек

Валить лес, колоть брёвна на щепки, рубить дрова на скорость и с филигранной точностью... Участники чемпионата среди лесорубов STIHL Timbersports Champions, который проводится с 1985 года, доказывают на собственном примере: их спорт – один из самых зрелищных и экстремальных в мире.

В нынешнем году состязание прошло во французском Марселе. Чемпионский титул в придачу с трофеем увёз в Канаду Стирлинг Харт. С результатом 1 минута и 3 секунды он победил Джейсона Виньярд из Новой Зеландии. Третье место - у австралийца Митча Арджента.