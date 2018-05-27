Он был четвёртым человеком, ступившим на поверхность Луны. Американский астронавт, участник миссии "Аполлон-12" Алан Бин скончался на 87-ом году жизни.
Умер побывавший на Луне астронавт Алан Бин
Умер побывавший на Луне астронавт Алан Бин
В 1963 ем молодой лётчик-испытатель ВМС США был отобран стажёром в отряд астронавтов NASA. А через шесть лет Алан Бин совершил свой первый полёт в космос - в качестве пилота лунного модуля. Из него он выходил дважды. Экипаж миссии провел на поверхности Луны свыше 30 часов.
После ухода из NASA - в начале 80-х - Бин всерьез увлёкся живописью. И главной темой его творчества был, конечно, космос.
Как сообщают родственники, две недели назад Алан Бин внезапно заболел. Он умер в больнице мирно, в окружении близких.