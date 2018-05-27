Австралийский пилот Даниэль Риккьярдо из команды "Ред Булл" стал победителем Гран-при Монако, шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Вторым финишировал немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель, третьим стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.
Риккьярдо выиграл Гран-при Монако
Риккьярдо выиграл Гран-при Монако
28-летний Риккьярдо одержал шестую победу в карьере и вторую в текущем сезоне. Гонщик впервые стал лучшим на трассе в Монте-Карло, ранее он дважды финишировал третьим и один раз - вторым. Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин занял 16-е место.
В общем зачете после шести гонок лидерство сохранил Хэмилтон, в активе которого 110 очков, вторым идет Феттель у него 96 очков, на третью позицию с 72 очками поднялся Риккьярдо.
Сироткин и французский пилот команды "Хаас" Ромен Грожан остаются единственными гонщиками, которые не набрали очков в текущем сезоне.
В Кубке конструкторов впереди "Мерседес", в активе пилотов которого 178 очков. На второй позиции - "Феррари" с отставанием в 22 очка. Третьим идет "Ред Булл".