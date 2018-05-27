Эрдоган: "Храните деньги в лирах"

С призывом о переводе личных сбережений, хранящихся в долларах и евро, в национальную валюту к жителям Турции обратился президент. По убеждению Реджепа Тайипа Эрдогана, это поможет турецкой лире удержаться на плаву – с начала текущего года её курс по отношению к американскому доллару упал на 20%.