С призывом о переводе личных сбережений, хранящихся в долларах и евро, в национальную валюту к жителям Турции обратился президент. По убеждению Реджепа Тайипа Эрдогана, это поможет турецкой лире удержаться на плаву – с начала текущего года её курс по отношению к американскому доллару упал на 20%.
Эрдоган: "Храните деньги в лирах"
Эрдоган: "Храните деньги в лирах"
Правительство всерьёз взялось за поиск путей выхода из экономического кризиса. Тем более, что в стране грядут досрочные президентские и парламентские выборы.
"Мы знаем об игре, которую затеяли против нас. И мы боремся при помощи инструментов, которые имеем. Статус резидента или гражданина Турции предполагает обязательства, прежде всего – по защите валюты своей страны. Такова моя просьба к народу. Не верьте слухам и защищайте собственную валюту", - сказал турецкий лидер.
Падение лиры началось еще в 2016-ом – после неудавшейся попытки военного переворота. Усиление влияния Эрдогана на денежно-финансовую политику страны породило беспокойство в кругах инвесторов и привело к массовому выводу активов с рынка турецкой валюты.