Около 30 членов чешского движения "Приличные люди" попытались сорвать показ спектакля "Ваше насилие и наше насилие" хорватского режиссёра Оливера Фрлича в театре "Гусь на поводке" в городе Брно.
"Приличных людей" возмутил антирелигиозный спектакль
"Приличных людей" возмутил антирелигиозный спектакль
Участников движения, которые называют себя защитниками христианских ценностей, оскорбила антирелигиозная направленность спектакля – в частности сцена, где Иисус насилует мусульманку. Сам режиссёр видит замысел своего спектакля в том, чтобы сопоставить исламистский терроризм в Европе с политикой Запада на Ближнем Востоке.
Зденек Перница, лидер движения "Приличные люди": "Я считаю, что люди не должны сидеть дома и молчать. Такие спектакли раскалывают общество, оскорбляют христиан и мусульман, и вообще всех приличных людей".
Многие зрители поддержали актёров и выразили возмущение вторжением "Приличных людей". В конце концов полиция силой выдворила протестующих из театра. Министерство внутренних дел Чехии охарактеризовало движение "Приличные люди" как экстремистское.