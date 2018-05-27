Джузеппе Конте отказался возглавить правительство Италии на фоне разногласий о составе кабинета министров. Об этом объявила президентская администрация после встречи потенциального премьер-министра с главой государства.
Конте отказался возглавить правительство Италии
Конте отказался возглавить правительство Италии
Этому объявлению предшествовало сообщение о том, что президент Серджо Маттарелла отверг кандидатуру 82-летнего экономиста-евроскептика Паоло Савоны на пост министра экономики. Ранее итальянская пресса писала, что партия «Лига пяти звёзд» настаивала на назначении именно этого человека, хотя его называют ярым критиком Евросоюза и Маттареллы.
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